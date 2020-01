Nouvelles de la vie anthroposophique en Suisse – Partie 5 : 2014 :

22 JANVIER 2020 – CHARLIE HEBDO N°1435

Médecine Anthroposophique : ÉSOTÉRISME À LA FAC par Antonio Fischetti

L’université de Strasbourg dispense des formations de médecine anthroposophique. Basée sur de fumeux concepts ésotériques, cette médecine conduit notamment à soigner le cancer par des injections de gui fermenté.

Une dangereuse infiltration de spiritualisme occulte dans ce qui devrait être un temple de la pensée rationnelle.

Il existe toutes sortes de façons bizarres se soigner. Certains ingurgitent des granulés à l’eau de rinçage de vessie de putois, d’autres préfèrent les cataplasmes de potiron, et d’autres encore les yaourts au sperme d’abeille.

Que ce genre de pseudo-thérapies soient véhiculées par des groupes plus ou moins perchés, on a l’habitude. Mais qu’elles le soient au sein d’universités publiques, c’est nettement plus inquiétant. Et pourtant, dans le cadre de la formation continue à l’université Strasbourg, on peut suivre des cours de médecine anthroposophique, appliqués – notamment- à l’oncologie et la rhumatologie.

Le site de l’université vante la médecine anthroposophique, au motif qu’elle « propose un élargissement de la médecine universitaire sur laquelle elle se fonde, en intégrant dans sa démarche les niveaux biologiques, psychologiques et spirituels de l’homme ».

Pour apporter un peu de lumière dans ce ténébreux tunnel, faisons connaissance avec l’anthroposophie. C’est une doctrine ésotérique et spirituelle élaborée par l’autrichien Rudolph Steiner à la fin du 19e siècle.

Elle prétend être une « sagesse de l’homme » – signification littérale de la dénomination- proche de la nature.

Mais l’anthroposophie n’est pas qu’une théorie, elle a aussi des applications très concrètes, par exemple dans l’éducation (avec les fameuses écoles Steiner, régulièrement pointées pour leurs dérives sectaires), ou l’agriculture (la biodynamie, basée sur de mystérieuses influences planétaires).

Mais ce n’est pas le sujet.

Juste pour avoir un aperçu du gloubi-boulga anthroposophique, écoutons Grégoire Perra, l’un de ses plus farouches opposants à ce mouvement.

Il sait de quoi il parle, puisque ses parents l’ont placé dans une école Steiner quand il était gosse, et qu’il a longtemps enseigné dans l’une d’elles, avant de prendre définitivement ses distances et depuis, de dénoncer farouchement cette pseudo-sagesse (ce qui lui a valu plusieurs procès).

Bref florilège, donc, rapporté par Grégoire Perra : « les anthroposophes disent que les femmes ne doivent pas se couper les cheveux trop courts, car cela développerait leur agressivité… Ou encore que les taches de rousseur seraient le signe que vous avez été un idiot dans votre vie antérieure…. Et qu’il ne faut pas trop se laver pour ne pas user nos forces éthériques »…

Que peuvent donner de telles élucubrations dans le domaine médical ?

Comme on peut s’en douter, les médicaments classiques sont proscrits. D’abord, on ne soigne pas tout court. Ou alors, on se soigne tout seul. Dans l’anthroposophie, la maladie est vue comme message divin lié au karma. Si vous tombez malade, il faut voir cela comme une « bénédiction » qui vous aidera à vaincre vos péchés.

Empêcher la maladie de s’exprimer, c’est entraver le processus karmique, et augmenter le risque d’avoir des problèmes encore plus graves dans une vie future. Pour les anthroposophes, poursuit, Grégoire Perra, la maladie permet « une forme d’amélioration de son être profond.

Le médecin anthroposophe ne cherche donc pas tant à guérir son patient de ses maladies que de lui permettre une sorte de salvation et d’élévation de son âme ».

Dans ce contexte, on ne s’étonnera pas que la vaccination soit peu appréciée. Officiellement, les médecins anthroposophes ne s’y opposent pas frontalement, mais Grégoire Perra rectifie le discours de façade : « ils disent qu’ils sont plus opposés à la vaccination, mais concrètement j’en ai vu faire de faux certificats de vaccination ».

Dans la même logique, les antibiotiques sont également bannis, car ils entravent le karma, « et autant que possible, il faut aussi éviter la chirurgie ».

Les médecins anthroposophes tolèrent cependant l’homéopathie, « car ils disent que cela peut susciter l’autoguérison ». Grégoire Perra souffrait de bruxisme, un trouble qui se traduit par un grincement nocturne des dents : « je suis allé voir un dentiste anthroposophe, il m’a dit de masser les mollets tous les soirs car les dents sont des réincarnations des pieds et des jambes ».

Au cours de ses années passées dans ce milieu, Grégoire Perra a pu être témoin de toutes sortes de prescriptions farfelues. Par exemple, ce médecin, « qui prescrit à une personne atteinte d’une grave dépression, de manger des salades spécialement broyées avec une machine venue d’allemagne coûtant plus de 500 euros ». Ou cet autre, qui pour « soigner » un enfant atteint d’une otite sévère, lui demande « de se mettre des oignons frits dans l’oreille »

Pour les cas plus sérieux, comme le cancer, les anthroposophes ont un remède miracle : le gui. Précisément, il s’agit d’extraits de gui blanc fermenté, qui sont injectés près des tumeurs. Pourquoi le gui ? A priori, pourquoi pas, il est vrai que de nombreuses plantes ont des propriétés médicinales.

En plus, le gui a un petit côté druide sympa, Astérix et Panoramix quoi. Sauf que dans la théorie anthroposophique, l’intérêt du gui est purement ésotérique.

L’être humain aurait un « corps physique » – ça, d’accord- mais au dessus de celui-ci, un « corps éthérique » associé au végétal… et encore un autre « corps astral » associé, lui, à l’animal. L’éthérique contribuerait à une prolifération anarchique de la vie, l’astral aurait l’effet inverse….

Et le gui serait un être à la fois végétal et animal (on ne voit pas d’où ça sort), c’est pourquoi il aiderait à combattre le cancer. Ce qui est sûr, en tout cas, c’est qu’on barbote dans la mélasse occulte.

Cela dit, la théorie pourrait être fumeuse, et le produit néanmoins efficace. Admettons. Mais il faudrait le prouver. De nombreuses études scientifiques ont été menées sur l’effet potentiel du gui sur le cancer.

Certaines d’entre elles – on peut penser qu’elles sont signées par des médecins anthroposophes – concluent à des effets positifs du gui… mais l’immense majorité d’entre elles, montre une absence totale d’effets.

Si la médecine anthroposophique n’était qu’un placebo, passe encore. Cependant, le problème de ce genre de thérapies, c’est qu’elles détournent généralement les patients des vrais traitements. Le « en plus de », devient vite « à la place de ».

Sur le site de l’université de Strasbourg qui présente la formation de rhumatologie anthroposophique, on peut d’ailleurs lire qu’elle permet « de diminuer voire d’éviter les traitements conventionnels ». Mais le plus souvent, c’est le double discours qui prédomine, précise Grégoire Perra : «quand ils sont critiqués, les médecins anthroposophes disent qu’ils n’apportent qu’ un complément. Mais avec leurs patients, ils laissent entendre que cela peut suffire.

Je connais des gens qui avaient un cancer et qui ont abandonné leur traitement classique pour se soigner avec la médecine anthroposophique, et ils en sont morts ».

Le Conseil national de l’ordre ne reconnaît pas la médecine anthroposophique, et il a déjà sanctionné deux médecins qui prescrivaient des injections de gui fermenté à des patients atteints de cancer. Mais alors, pourquoi ne condamne-t-il fermement pas les formations de médecine anthroposophique dans une université publique ? Il nous répond que « ce n’est pas du ressort du conseil de l’ordre, car les universités sont autonomes et peuvent délivrer les cours qu’elles veulent ».

Il faut ajouter qu’à raison de plus de 1000 euros par stagiaire et par semaine, les formations de médecine anthroposophique doivent représenter un apport financier non négligeable pour la fac de Strasbourg.

Mais au-delà de tous arguments, c’est aussi une affaire une affaire de principes. Même si la médecine avance souvent par tâtonnements, elle se doit d’être basée sur une démarche rationnelle et l’apport de preuves.

Qu’une fac dispense des cours de médecine anthroposophique, cela contribue à brouiller les repères entre Raison et pensée magique. On a pas besoin de ça, surtout dans le contexte actuel, où la pensée rationnelle recule de plus en plus devant les délires obscurantistes.

Antonio Fischetti